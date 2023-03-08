Вернулись из Европы ради службы в ВСУ: истории женщин из ТрО Харькова (видео)
В составе 127-й бригады теробороны Харькова, как и в других формированиях ВСУ, служат женщины. Три героини рассказали свои истории — как для них началась полномасштабная война и как они приняли решение защищать украинскую землю.
Фильм о трех военных опубликовал YouTube-канал «Народная армия».
Героини — офицер группы коммуникаций младший лейтенант Наталья Кучинская и солдат Анна Резник с Салтовки, а также киевлянка — солдат Юлия Дубовик.
Когда началась война, Юлия уже была в Венгрии, Анна же после полномасштабного вторжения вместе с семьей сначала выехала на Закарпатье, а затем во Францию.
«Некоторое время прошло, наладили какую-то жизнь. После этого я все же решила, что мне надо возвращаться. Семья здесь справится уже и без меня. А мне было очень трудно там оставаться, пока все это здесь продолжало происходить», — поделилась Анна.
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- • Дата публикации материала: 8 марта 2023 в 21:00;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В составе 127-й бригады теробороны Харькова, как и в других формированиях ВСУ, служат женщины. Три героини рассказали свои истории — как для них началась полномасштабная война и как они приняли решение защищать украинскую землю.".