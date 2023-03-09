Залишив місце служби і не думав повертатися: на Харківщині засудили дезертира

Військовому, який у серпні 2022 року самовільно залишив місце служби в одному з міст Харківської області та не думав повертатися, суд призначив покарання у вигляді п’яти років та одного місяця позбавлення волі.

Про це повідомляють у Facebook Харківської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері об’єднаних сил.

Чоловіка визнали винним у самовільному залишенні місця служби, скоєному в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 408 КК України). До набрання вироком законної сили засуджений перебуватиме під вартою.