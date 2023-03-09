Оставил место службы и не думал возвращаться: на Харьковщине осудили дезертира

Военному, который в августе 2022 года самовольно оставил место службы в одном из городов Харьковской области и не думал возвращаться, суд назначил наказание в виде пяти лет и одного месяца лишения свободы.

Об этом сообщают в Facebook Харьковской специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере объединенных сил.

Мужчину признали виновным в самовольном оставлении места службы, совершенном в условиях военного положения (ч. 4 ст. 408 УК Украины). До вступления приговора в законную силу осужденный будет находиться под стражей.