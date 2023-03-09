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Оставил место службы и не думал возвращаться: на Харьковщине осудили дезертира

Общество 20:37   09.03.2023
Елена Нагорная
Оставил место службы и не думал возвращаться: на Харьковщине осудили дезертира

Военному, который в августе 2022 года самовольно оставил место службы в одном из городов Харьковской области и не думал возвращаться, суд назначил наказание в виде пяти лет и одного месяца лишения свободы.

Об этом сообщают в Facebook Харьковской специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере объединенных сил.

Мужчину признали виновным в самовольном оставлении места службы, совершенном в условиях военного положения (ч. 4 ст. 408 УК Украины). До вступления приговора в законную силу осужденный будет находиться под стражей.

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Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 9 марта 2023 в 20:37;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Военному, который в августе 2022 года самовольно оставил место службы в одном из городов Харьковской области и не думал возвращаться, суд назначил наказание в виде пяти лет и одного месяца лишения свободы.".