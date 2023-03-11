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У Харкові судитимуть депутатку від ОП-ЗЖ, яка підтримала здачу Куп’янська

Суспільство 15:35   11.03.2023
Олена Нагорна
У Харкові судитимуть депутатку від ОП-ЗЖ, яка підтримала здачу Куп’янська

Прокуратура направила до Київського райсуду Харкова суд обвинувальний акт щодо депутатки Куп’янської міськради від нині забороненої в Україні партії. Наразі жінка перебуває під вартою.

Жінка перейшла на бік ворога на початку повномасштабної війни, повідомляють у Харківській облпрокуратурі.

“У кінці лютого 2022 року жінка взяла участь в позачерговому засіданні Куп’янської міської ради, на якому підтримала рішення про сприяння російським військам в здійсненні окупації м. Куп’янська шляхом надання гарантій бездіяльності місцевої влади в питанні організації оборони міста”, – розповідають у відомстві.

Після цього депутатка допомогла військовим РФ оселитися у приміщеннях комунальних підприємств, а також забезпечила їх продуктами та спецтехнікою для будівництва фортифікаційних споруд.

Крім того, бувши власницею стоматологічного підприємства, у серпні минулого року жінка подала заяву до так званої “Налоговой службы Харьковской области”, щоб сплачувати податки до бюджету РФ.

Депутатці інкримінують державну зраду (ч. 1 ст. 111 КК України) та колабораційну діяльність (ч. 4 ст. 111-1 КК України).

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Автор: Олена Нагорна

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 11 Березня 2023 в 15:35;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прокуратура направила до Київського райсуду Харкова суд обвинувальний акт щодо депутатки Куп’янської міськради від нині забороненої в Україні партії. Наразі жінка перебуває під вартою.".