В Харькове будут судить депутата от ОП-ЗЖ, поддержавшую сдачу Купянска
Прокуратура направила в Киевский райсуд Харькова суд обвинительный акт в отношении депутата Купянского горсовета от ныне запрещенной в Украине партии. Сейчас женщина находится под стражей.
Женщина перешла на сторону врага в начале полномасштабной войны, сообщают в Харьковской облпрокуратуре.
«В конце февраля 2022 года женщина приняла участие во внеочередном заседании Купянского городского совета, на котором поддержала решение о содействии российским войскам в осуществлении оккупации г. Купянска путем предоставления гарантий бездействия местной власти в вопросе организации обороны города», — рассказывают в ведомстве.
После этого депутат помогла военным РФ поселиться в помещения коммунальных предприятий, а также обеспечила их продуктами и спецтехникой для строительства фортификационных сооружений.
Кроме того, будучи владелицей стоматологического предприятия, в августе прошлого года женщина подала заявление в так называемую «Налоговую службу Харьковской области», чтобы платить налоги в казну РФ.
Депутату инкриминируют государственную измену (ч. 1 ст. 111 УК Украины) и коллаборационную деятельность (ч. 4 ст. 111-1 УК Украины).
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- • Дата публикации материала: 11 марта 2023 в 15:35;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Прокуратура направила в Киевский райсуд Харькова суд обвинительный акт в отношении депутата Купянского горсовета от ныне запрещенной в Украине партии. Сейчас женщина находится под стражей.".