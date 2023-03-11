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В Харькове будут судить депутата от ОП-ЗЖ, поддержавшую сдачу Купянска

Общество 15:35   11.03.2023
Елена Нагорная
В Харькове будут судить депутата от ОП-ЗЖ, поддержавшую сдачу Купянска Фото: Харьковская облпрокуратура

Прокуратура направила в Киевский райсуд Харькова суд обвинительный акт в отношении депутата Купянского горсовета от ныне запрещенной в Украине партии. Сейчас женщина находится под стражей.

Женщина перешла на сторону врага в начале полномасштабной войны, сообщают в Харьковской облпрокуратуре.

«В конце февраля 2022 года женщина приняла участие во внеочередном заседании Купянского городского совета, на котором поддержала решение о содействии российским войскам в осуществлении оккупации г. Купянска путем предоставления гарантий бездействия местной власти в вопросе организации обороны города», — рассказывают в ведомстве.

После этого депутат помогла военным РФ поселиться в помещения коммунальных предприятий, а также обеспечила их продуктами и спецтехникой для строительства фортификационных сооружений.

Кроме того, будучи владелицей стоматологического предприятия, в августе прошлого года женщина подала заявление в так называемую «Налоговую службу Харьковской области», чтобы платить налоги в казну РФ.

Депутату инкриминируют государственную измену (ч. 1 ст. 111 УК Украины) и коллаборационную деятельность (ч. 4 ст. 111-1 УК Украины).

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Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 11 марта 2023 в 15:35;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Прокуратура направила в Киевский райсуд Харькова суд обвинительный акт в отношении депутата Купянского горсовета от ныне запрещенной в Украине партии. Сейчас женщина находится под стражей.".