Більше не “брати”: Куп’янськ розірвав стосунки з містом-побратимом у РФ
Фото: Вікторія Яковенко
Куп’янськ більше не побрати російському місту Алексєєвка в сусідній Бєлгородській області. Розпорядження в односторонньому порядку розірвати стосунки підписав начальник Куп’янської МВА Андрій Беседін.
Відповідне розпорядження №37 Беседін видав 20 березня, повідомила Куп’янська МВА.
У розпорядженні начальник МВА нагадав про те, що військова агресія РФ проти України призвела до людських жертв, страждань та значних руйнувань інфраструктури Куп’янська.
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Відносини із колишнім побратимом розірвали в односторонньому порядку.
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- • Дата публікації матеріалу: 20 Березня 2023 в 19:41;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Куп’янськ більше не побрати російському місту Алексєєвка в сусідній Бєлгородській області. Розпорядження в односторонньому порядку розірвати стосунки підписав начальник Куп’янської МВА Андрій Беседін".