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Більше не “брати”: Куп’янськ розірвав стосунки з містом-побратимом у РФ

Політика 19:41   20.03.2023
Оксана Горун
Більше не “брати”: Куп’янськ розірвав стосунки з містом-побратимом у РФ Фото: Вікторія Яковенко

Куп’янськ більше не побрати російському місту Алексєєвка в сусідній Бєлгородській області. Розпорядження в односторонньому порядку розірвати стосунки підписав начальник Куп’янської МВА Андрій Беседін.

Відповідне розпорядження №37 Беседін видав 20 березня, повідомила Куп’янська МВА.

Куп'янськ розірвав побратимські відносини з російським містом у Білгородській області
Фото: фейсбук Куп’янської МВА

У розпорядженні начальник МВА нагадав про те, що військова агресія РФ проти України призвела до людських жертв, страждань та значних руйнувань інфраструктури Куп’янська.

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Відносини із колишнім побратимом розірвали в односторонньому порядку.

Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Політика, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 20 Березня 2023 в 19:41;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Куп’янськ більше не побрати російському місту Алексєєвка в сусідній Бєлгородській області. Розпорядження в односторонньому порядку розірвати стосунки підписав начальник Куп’янської МВА Андрій Беседін".