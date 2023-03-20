Більше не “брати”: Куп’янськ розірвав стосунки з містом-побратимом у РФ

Куп’янськ більше не побрати російському місту Алексєєвка в сусідній Бєлгородській області. Розпорядження в односторонньому порядку розірвати стосунки підписав начальник Куп’янської МВА Андрій Беседін.

Відповідне розпорядження №37 Беседін видав 20 березня, повідомила Куп’янська МВА.

У розпорядженні начальник МВА нагадав про те, що військова агресія РФ проти України призвела до людських жертв, страждань та значних руйнувань інфраструктури Куп’янська.

Відносини із колишнім побратимом розірвали в односторонньому порядку.