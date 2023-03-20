Больше не «братья»: Купянск разорвал отношения с городом-побратимом в РФ

Купянск больше не побратим российскому городу Алексеевка в соседней Белгородской области. Распоряжение в одностороннем порядке разорвать отношения подписал начальник Купянской ГВА Андрей Беседин.

Соответствующее распоряжение №37 Беседин издал 20 марта, сообщила Купянская ГВА.

В распоряжении начальник ГВА напомнил о том, что военная агрессия РФ против Украины привела к человеческим жертвам, страданиям и значительным разрушениям инфраструктуры Купянска.

Отношения с бывшим побратимом разорвали в одностороннем порядке.