Больше не «братья»: Купянск разорвал отношения с городом-побратимом в РФ
Фото: Виктория Яковенко
Купянск больше не побратим российскому городу Алексеевка в соседней Белгородской области. Распоряжение в одностороннем порядке разорвать отношения подписал начальник Купянской ГВА Андрей Беседин.
Соответствующее распоряжение №37 Беседин издал 20 марта, сообщила Купянская ГВА.
В распоряжении начальник ГВА напомнил о том, что военная агрессия РФ против Украины привела к человеческим жертвам, страданиям и значительным разрушениям инфраструктуры Купянска.
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Отношения с бывшим побратимом разорвали в одностороннем порядке.
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- • Дата публикации материала: 20 марта 2023 в 19:41;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Купянск больше не побратим российскому городу Алексеевка в соседней Белгородской области. Распоряжение в одностороннем порядке разорвать отношения подписал начальник Купянской ГВА Андрей Беседин".