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Больше не «братья»: Купянск разорвал отношения с городом-побратимом в РФ

Политика 19:41   20.03.2023
Оксана Горун
Больше не «братья»: Купянск разорвал отношения с городом-побратимом в РФ Фото: Виктория Яковенко

Купянск больше не побратим российскому городу Алексеевка в соседней Белгородской области. Распоряжение в одностороннем порядке разорвать отношения подписал начальник Купянской ГВА Андрей Беседин.

Соответствующее распоряжение №37 Беседин издал 20 марта, сообщила Купянская ГВА.

Купянск разорвал побратимские отношения с российским городом в Белгородской области
Фото: facebook Купянской ГВА

В распоряжении начальник ГВА напомнил о том, что военная агрессия РФ против Украины привела к человеческим жертвам, страданиям и значительным разрушениям инфраструктуры Купянска.

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Отношения с бывшим побратимом разорвали в одностороннем порядке.

Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Политика, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 20 марта 2023 в 19:41;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Купянск больше не побратим российскому городу Алексеевка в соседней Белгородской области. Распоряжение в одностороннем порядке разорвать отношения подписал начальник Купянской ГВА Андрей Беседин".