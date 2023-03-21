Скільки влада на Харківщині витрачала на себе під час війни – аналіз

Експерти Аналітичного центру “Обсерваторія демократії” порівняли витрати на утримання управлінських апаратів громад на Харківщині із видатками за іншими статтями бюджетів.

Як виявилося, найменша частка йде на утримання управлінців у Харкові, найбільша – в Барвінківській громаді.

“Фактична частка «управлінських видатків» за підсумками 2022 року коливається від 5,8% у Харкові до 14% у Барвінківській громаді. У порівнянні з нашим попереднім дослідженням (за період січень-вересень 2022 р.) кардинальних змін немає, але відсотки «видатків управління» трохи зменшились. Імовірно, це пов’язано з тим, що саме на IV квартал у громадах припадає пікове бюджетне навантаження за іншими статтями, тож питома вага «ціни влади» трохи знизилась (тоді відсотки коливались в діапазоні від 6,9% до 14,8%)”, – зазначили аналітики.

Оцінку бюджетних витрат на утримання влади експерти проводять, ґрунтуючись на сумі видатків за двома бюджетними програмами: “Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності місцевої ради” та “Керівництво та управління у відповідній сфері у територіальних громадах”. У першу із програм включено не лише зарплати чиновникам, а й витрати на комунальні послуги та енергоносії.

“Але абсолютна більшість витрат за цією програмою – оплата праці”, – пояснили експерти.

Вони також підкреслили, що традиційно “управлінські витрати” менші у великих обсягах бюджетів, що пояснює “економність” Харкова на тлі інших громад області. Якщо порівняти місто з іншими обласними центрами в Україні, то витрати “на владу” в Харкові, наприклад, більші, ніж у Дніпрі (загалом 4,2% при схожих на Харків 15,2 мільярдах сумарних витрат) та Києві (3,7 %), але менші, ніж у Львові (6,5% за видаткової частини бюджету 11,8 млрд грн).