Сколько власть на Харьковщине тратитила на себя во время войны — анализ

Эксперты Аналитического центра «Обсерватория демократии» сравнили расходы на содержание управленческих аппаратов громад на Харьковщине с тратами по другим статьям бюджетов.

Как оказалось, наименьшая доля идет на содержание управленцев в Харькове, наибольшая — в Барвенковской громаде.

«Фактическая доля «управленческих расходов» по итогам 2022 года колеблется от 5,8% в Харькове до 14% в Барвенковской громаде. По сравнению с нашим предыдущим исследованием (за период январь-сентябрь 2022 г.) кардинальных изменений нет, но проценты расходов управления немного уменьшились. Вероятно, это связано с тем, что именно на IV квартал в громадах приходится пиковая бюджетная нагрузка по другим статьям, поэтому удельный вес цены власти немного снизился (тогда проценты колебались в диапазоне от 6,9% до 14,8%)», — отметили аналитики.

Оценку бюджетных трат на содержание власти эксперты проводят, основываясь на сумме расходов по двум бюджетным программам: «Организационное, информационно-аналитическое и материально-техническое обеспечение деятельности местного совета» и «Руководство и управление в соответствующей сфере в территориальных громадах». В первую из программ включены не только зарплаты чиновникам, но и расходы на коммунальные услуги и энергоносители.

«Однако абсолютное большинство расходов по этой программе – оплата труда», — пояснили эксперты.

Они также подчеркнули, что традиционно «управленческие расходы» меньше в больших объемах бюджетов, что объясняет кажущуюся «экономность» Харькова на фоне других громад области. Если сравнить город с другими областными центрами в Украине, то затраты «на власть» в Харькове, к примеру, больше, чем в Днепре (всего 4,2% при похожих на Харьков 15,2 миллиардах суммарных расходов) и Киеве (3,7%), но меньше, чем во Львове (6,5% при расходной части бюджета 11,8 млрд грн).