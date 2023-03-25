Окупанти примусово вивезли до РФ понад півтисячі дітей Харківщини
Фото: Дмитро Лубінець
Загалом з Харківської області на територію Росії примусово вивезли 561 дитину.
На Харківщину вже повернули 281 дитину, розповів речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко під час нацмарафону. 118 дітей досі перебувають на території РФ, додав Чубенко.
«Встановлюється місцезнаходження ще 225 дітей. Також 13 дітей було примусово вивезено, зокрема, з Куп’янського спеціалізованої школи-інтернату», – повідомили у прокуратурі.
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- • Дата публікації матеріалу: 25 Березня 2023 в 10:34;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Загалом з Харківської області на територію Росії примусово вивезли 561 дитину.".