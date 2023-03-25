Оккупанты принудительно вывезли в РФ более полутысячи детей Харьковщины

Всего из Харьковской области на территорию России принудительно вывезли 561 ребенка.

На Харьковщину уже вернули 281 ребенка, рассказал пресс-секретарь Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко во время нацмарафона. 118 детей до сих пор находятся на территории РФ, добавил Чубенко.

«Сейчас устанавливается местонахождение 225 детей. Также 13 детей были принудительно вывезены, в частности, из Купянской специализированной школы-интерната», — сообщили в прокуратуре.

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