Оккупанты принудительно вывезли в РФ более полутысячи детей Харьковщины
Фото: Дмитрий Лубинец
Всего из Харьковской области на территорию России принудительно вывезли 561 ребенка.
На Харьковщину уже вернули 281 ребенка, рассказал пресс-секретарь Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко во время нацмарафона. 118 детей до сих пор находятся на территории РФ, добавил Чубенко.
«Сейчас устанавливается местонахождение 225 детей. Также 13 детей были принудительно вывезены, в частности, из Купянской специализированной школы-интерната», — сообщили в прокуратуре.
Читайте также: Тысячу производств в отношении предателей зарегистрировали на Харьковщине
Новости по теме:
Вы читали новость: «Оккупанты принудительно вывезли в РФ более полутысячи детей Харьковщины»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 25 марта 2023 в 10:34;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Всего из Харьковской области на территорию России принудительно вывезли 561 ребенка.".