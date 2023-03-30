У Харкові приводять до ладу парк, по якому було до 30 “прильотів” (відео)

Парк «Зелений гай» було створено в 1958 році та спочатку він мав назву «Парк імені 40-річчя ВЛКСМ». На той час він був зразком паркового господарства. Але згодом підтримка його діяльності була припинена, тож все прийшло в занепад. У 2019 році харків’яни зібрали підписи під петицією про реконструкцію парку. І того ж року відновлення почалося. Зараз, попри війну, у найбільшому в Індустріальному районі парку тривають весняні роботи.

У найбільшому в Індустріальному районі парку “Зелений гай” тривають весняні роботи з благоустрою.

Валентина Савакова, майстерка парку “Зелений гай”

Ми ще почали із середини березня-місяця прибирати територію, підкошувати опалу траву, підкошувати те, що повідростало восени, і ми не встигли цього зробити. А також прибирається повністю від сміття.

Площа парку – 60 гектарів. Нині тут працюють 20 робітників. До війни було вдвічі більше.

Валентина Савакова, майстерка парку “Зелений гай”

Багато людей приходить, тому що парк дуже великий. Тут десь 60 гектарів. І ми самі не спроможні все це зробити. І ми б хотіли, щоб до нас йшли люди. І ми б їм були дуже вдячні, якщо б вони до нас приходили, у наш колектив.

Парк був створений у 1958 році. Тоді він був взірцем паркового господарства. Але згодом його територія стала занедбаною. У 2019 році розпочалася реконструкція.

Валентина Савакова, майстерка парку “Зелений гай”

У нас парк ще не повністю освоєний до кінця. У нас ще багато чого треба зробити. Частково пройшла реставрація, а частину ще не закінчили. Ну такого я ніде не бачила. І коли летиш літаком, то видно оцю галявину нашу, оці проміння. Ну такого немає ніде. Краса.

Армія РФ постійно обстрілювала Індустріальний район. Загалом було зафіксовано до 30 “прильотів” по парку “Зелений гай” з різних видів зброї.

Валентина Савакова, майстерка парку “Зелений гай”

Навіть влітку і навесні висаджували квіти. Щоб люди сюди приходили і був який-то настрій. Попри те, що падали тут і снаряди, і ракети, але ми працювали і робили свою справу.

Роботи з благоустрою парку “Зелений гай” продовжуються. Тут можна здійснювати ранкові пробіжки, у вихідні зустрічатися з друзями чи кататися велосипедом.

Валентина Савакова, майстерка парку “Зелений гай”

Ми прибираємо сміття, ми загрібаємо листя. Здається, нічого тут такого особливого немає. Але в нас виходить така красива картина. І люди нам за це вдячні.