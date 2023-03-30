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В Харькове благоустраивают парк, по которому было до 30 «прилетов» (видео)

Общество 20:04   30.03.2023
Павел Велицкий
Елена Нагорная
В Харькове благоустраивают парк, по которому было до 30 «прилетов» (видео)

Парк «Зеленый гай» был создан в 1958 году и сначала он носил название «Парк имени 40-летия ВЛКСМ». В то время он был образцом паркового хозяйства. Но впоследствии поддержка его деятельности была прекращена, поэтому все пришло в упадок. В 2019 году харьковчане собрали подписи под петицией о реконструкции парка. И в том же году обновление началось. Сейчас, несмотря на войну, в крупнейшем в Индустриальном районе парке продолжаются весенние работы.

В самом большом в Индустриальном районе парке «Зеленый гай» продолжаются весенние работы по благоустройству.

Валентина Савакова, мастер парка «Зеленый гай»
Мы начали с середины марта-месяца убирать территорию, подкашивать опавшую траву, подкашивать то, что повырастало осенью, и мы не успели этого сделать. А также убирается полностью от мусора.

Площадь парка — 60 гектаров. Сейчас здесь трудятся 20 рабочих. До войны было вдвое больше.

Валентина Савакова, мастер парка «Зеленый гай»
Много людей приходит, потому что парк очень большой. Здесь где-то 60 гектаров. И мы сами не способны все это сделать. И мы бы хотели, чтобы к нам шли люди. И мы бы им были очень благодарны, если бы они к нам приходили, в наш коллектив.

Парк был создан в 1958 году. Тогда он был образцом паркового хозяйства. Но со временем его территория стала заброшенной. В 2019 году началась реконструкция.

Валентина Савакова, мастер парка «Зеленый гай»
У нас парк еще не полностью освоен до конца. У нас еще много чего надо сделать. Частично прошла реставрация, а часть еще не закончили. Ну такого я нигде не видела. И когда летишь самолетом, то видно эту поляну нашу, эти лучи. Ну такого нет нигде. Красота.

Армия РФ постоянно обстреливала Индустриальный район. Всего было зафиксировано до 30 прилетов в парк «Зеленый гай» из разных видов оружия.

Валентина Савакова, мастер парка «Зеленый гай»
Даже летом и весной высаживали цветы. Чтобы люди сюда приходили и было какое-то настроение. Несмотря на то, что падали здесь и снаряды, и ракеты, но мы работали и делали свое дело.

Работы по благоустройству парка «Зеленый гай» продолжаются. Здесь можно совершать утренние пробежки, в выходные встречаться с друзьями или кататься на велосипеде.

Валентина Савакова, мастер парка «Зеленый гай»
Мы убираем мусор, мы загребаем листья. Кажется, ничего здесь такого особенного нет. Но у нас получается такая красивая картина. И люди нам за это благодарны.

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Автор: Павел Велицкий, Елена Нагорная

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  • Категории: Общество, Репортаж, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 30 марта 2023 в 20:04;

    • Корреспондент Павел Велицкий, Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Парк «Зеленый гай» был создан в 1958 году и сначала он носил название «Парк имени 40-летия ВЛКСМ». В то время он был образцом паркового хозяйства. Но впоследствии поддержка его деятельности была прекращена, поэтому все пришло в упадок. В 2019 году харьковчане собрали подписи под петицией о реконструкции парка. И в том же году реконструкция началась. Сейчас, несмотря на войну, в крупнейшем в Индустриальном районе парке продолжаются весенние работы.".