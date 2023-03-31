На дорогах Харківщини спіймали трьох п’яних водіїв і чоловіка з гранатою

Минулої доби поліція Харківщини виявила трьох водіїв, які керували транспортними засобами у стані алкогольного сп’яніння.

Про це у ранковому зведенні повідомляє начальник ГУ Нацполіції у Харківській області Володимир Тимошко.

Також, за його інформацією, правоохоронці отримали 928 повідомлень від громадян про правопорушення та події та спільно з військовими перевірили на блокпостах понад 3800 транспортних засобів. Під час огляду однієї з машин у чоловіка 1983 року народження знайшли гранату.

За підозрою у причетності до диверсійно-розвідувальних груп та проведення пропагандистської діяльності до територіальних підрозділів доправили для перевірки 80 осіб.