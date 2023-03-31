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На дорогах Харківщини спіймали трьох п’яних водіїв і чоловіка з гранатою

Суспільство 10:13   31.03.2023
Елена Нагорная
На дорогах Харківщини спіймали трьох п’яних водіїв і чоловіка з гранатою

Минулої доби поліція Харківщини виявила трьох водіїв, які керували транспортними засобами у стані алкогольного сп’яніння.

Про це у ранковому зведенні повідомляє начальник ГУ Нацполіції у Харківській області Володимир Тимошко.

Також, за його інформацією, правоохоронці отримали 928 повідомлень від громадян про правопорушення та події та спільно з військовими перевірили на блокпостах понад 3800 транспортних засобів. Під час огляду однієї з машин у чоловіка 1983 року народження знайшли гранату.

За підозрою у причетності до диверсійно-розвідувальних груп та проведення пропагандистської діяльності до територіальних підрозділів доправили для перевірки 80 осіб.

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Автор: Елена Нагорная

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 31 Березня 2023 в 10:13;

    • Кореспондент Елена Нагорная у цій статті розкриває тему новин про те, що "Минулої доби поліція Харківщини виявила трьох водіїв, які керували транспортними засобами у стані алкогольного сп’яніння.".