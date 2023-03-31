На дорогах Харьковщины поймали трех пьяных водителей и мужчину с гранатой

За минувшие сутки полиция Харьковщины выявила трех водителей, которые управляли транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения.

Об этом в утренней сводке сообщает начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко.

Также, по его информации, правоохранители получили 928 сообщений от граждан о правонарушениях и событиях и совместно с военными проверили на блокпостах более 3800 транспортных средств. При осмотре одной из машин у мужчины 1983 года рождения нашли гранату.

По подозрению в причастности к диверсионно-разведывательным группам и в проведении пропагандистской деятельности в территориальные подразделения доставили для проверки 80 человек.