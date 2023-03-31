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Помер ексдепутат Харківської облради Святаш

Події 17:31   31.03.2023
Оксана Горун
Помер ексдепутат Харківської облради Святаш
Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Події, Політика, Харків; Теги: , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 31 Березня 2023 в 17:31;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Володимир Святаш помер у віці 79 років кілька днів тому. Інформацію про це підтвердили в Харківській облраді".