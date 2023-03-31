Помер ексдепутат Харківської облради Святаш

Володимир Святаш помер у віці 79 років кілька днів тому. Інформацію про це підтвердили в Харківській облраді.

Володимир Святаш був керівником КНП “Обласний центр медичної статистики, здорового способу життя та інформаційно-аналітичної статистики” та депутатом Харківської облради від “Блоку Кернеса”. Однак восени 2022 року Святаша-старшого позбавили мандата – керівництво фракції ухвалило рішення його відкликати. Про це на сесії облради 3 грудня 2022 року повідомила голова ради Тетяна Єгорова-Луценко. На тій самій сесії Володимира Святаша позбавили звання “Почесний громадянин Харківської області”.

Син Володимира Святаша Дмитро – колишній народний депутат України – зараз перебуває в розшуку. У розшук його оголосила СБУ за заклики до мешканців тимчасово окупованих територій Херсонської, Запорізької та Харківської областей підтримати загарбників та оформляти російські паспорти. Раніше Дмитру Святашу повідомили про підозру за фактом незаконного відчуження понад 200 об’єктів нерухомості та корпоративних прав трьох українських компаній.

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Подробиць про причини та місце смерті Святаша-старшого не повідомляють.