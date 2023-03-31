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Умер экс-депутат Харьковского облсовета Святаш

Политика 17:31   31.03.2023
Оксана Горун
Умер экс-депутат Харьковского облсовета Святаш
Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Политика, Происшествия, Харьков; Теги: , ;

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    • • Дата публикации материала: 31 марта 2023 в 17:31;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Владимир Святаш умер в возрасте 79 лет несколько дней назад. Информацию об этом подтвердили в Харьковском облсовете".