Умер экс-депутат Харьковского облсовета Святаш

Владимир Святаш умер в возрасте 79 лет несколько дней назад. Информацию об этом подтвердили в Харьковском облсовете.

Владимир Святаш был руководителем КНП «Областной центр медицинской статистики, здорового образа жизни и информационно-аналитической статистики» и депутатом Харьковского облсовета от «Блока Кернеса». Однако в осенью 2022 года Святаша-старшего лишили мандата — руководство фракции приняло решение его отозвать. Об этом на сессии облсовета 3 декабря 2022 года сообщила глава совета Татьяна Егорова-Луценко. На той же сессии Владимира Святаша лишили звания «Почетный гражданин Харьковской области».

Сын Владимира Святаша Дмитрий — бывший народный депутат Украины — сейчас находится в розыске. В розыск его объявила СБУ за призывы к жителям временно оккупированных территорий Херсонской, Запорожской и Харьковской областей поддержать захватчиков и оформлять российские паспорта. Ранее Дмитрию Святашу сообщили о подозрении по факту незаконного отчуждения более 200 объектов недвижимости и корпоративных прав трех украинских компаний.

Подробностей о причинах и месте смерти Святаша-старшего не сообщают.