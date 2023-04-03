Вкрав 150 тисяч гривень: на Харківщині підприємець нажився на дітях
У селі Олексіївка Лозівського району привласнили 150 тисяч гривень, призначених для облаштування дитячого майданчика. Про підозру повідомили підприємцеві, який отримав гроші за ігровий комплекс, але так його і не поставив.
Договір між Олексіївською сільською радою та підприємцем було укладено у 2021 році, повідомляють у Харківській облпрокуратурі.
“Недобросовісний підприємець склав фінансові документи про те, що нібито виконав умови договору, на підставі чого надалі на його рахунок було перераховано 150 тисяч гривень бюджетних коштів. Насправді ж ігровий комплекс та розважальні елементи для дитмайданчика замовник так і не отримав”, – розповіли у прокуратурі.
Підприємцю інкримінують присвоєння чужого майна шляхом зловживання посадовою особою своїм службовим становищем (ч. 2 ст. 191 КК України).
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- • Дата публікації матеріалу: 3 Квітня 2023 в 21:27;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У селі Олексіївка Лозівського району привласнили 150 тисяч гривень, призначених для облаштування дитячого майданчика. Про підозру повідомили підприємцеві, який отримав гроші за ігровий комплекс, але так його і не поставив.".