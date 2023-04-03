Вкрав 150 тисяч гривень: на Харківщині підприємець нажився на дітях

У селі Олексіївка Лозівського району привласнили 150 тисяч гривень, призначених для облаштування дитячого майданчика. Про підозру повідомили підприємцеві, який отримав гроші за ігровий комплекс, але так його і не поставив.

Договір між Олексіївською сільською радою та підприємцем було укладено у 2021 році, повідомляють у Харківській облпрокуратурі.

“Недобросовісний підприємець склав фінансові документи про те, що нібито виконав умови договору, на підставі чого надалі на його рахунок було перераховано 150 тисяч гривень бюджетних коштів. Насправді ж ігровий комплекс та розважальні елементи для дитмайданчика замовник так і не отримав”, – розповіли у прокуратурі.

Підприємцю інкримінують присвоєння чужого майна шляхом зловживання посадовою особою своїм службовим становищем (ч. 2 ст. 191 КК України).