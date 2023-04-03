Украл 150 тысяч гривен: на Харьковщине предприниматель нажился на детях
В селе Алексеевка Лозовского района присвоили 150 тысяч гривен, предназначенных для обустройства детской площадки. О подозрении сообщили предпринимателю, который получил деньги за игровой комплекс, но так его и не поставил.
Договор между Алексеевским сельским советом и предпринимателем был заключен в 2021 году, сообщают в Харьковской облпрокуратуре.
«Недобросовестный предприниматель составил финансовые документы о том, что якобы выполнил условия договора, на основании чего в дальнейшем на его счет было перечислено 150 тысяч гривен бюджетных средств. На самом же деле игровой комплекс и развлекательные элементы для детской площадки заказчик так и не получил», — рассказали в прокуратуре.
Предпринимателю инкриминируют присвоение чужого имущества путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением (ч. 2 ст. 191 УК Украины).
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- • Дата публикации материала: 3 апреля 2023 в 21:27;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В селе Алексеевка Лозовского района присвоили 150 тысяч гривен, предназначенных для обустройства детской площадки. О подозрении сообщили предпринимателю, который получил деньги за игровой комплекс, но так его и не поставил.".