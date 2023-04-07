У місті на Харківщині відсьогодні запрацювала сирена повітряної тривоги
З 7 квітня у місті Первомайський Харківської області працює сирена повітряної тривоги.
Про це повідомив мер міста Микола Бакшеєв.
“У місті відсьогодні починає працювати сирена повітряної тривоги. Вона включається в усьому регіоні одночасно і не завжди має відношення саме до нашої громади. Але будьте уважні, дотримуйтесь правил безпеки та бережіть себе“, – закликав Бакшеєв.
Відео: Микола Бакшеєв
Читайте також: Майже рік війни: Харківщина – лідер в Україні за кількістю повітряних тривог
Новини за темою:
Ви читали новину: «У місті на Харківщині відсьогодні запрацювала сирена повітряної тривоги»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 7 Квітня 2023 в 13:04;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "З 7 квітня у місті Первомайський Харківської області працює сирена повітряної тривоги.".