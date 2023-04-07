У місті на Харківщині відсьогодні запрацювала сирена повітряної тривоги

З 7 квітня у місті Первомайський Харківської області працює сирена повітряної тривоги.

Про це повідомив мер міста Микола Бакшеєв.

“У місті відсьогодні починає працювати сирена повітряної тривоги. Вона включається в усьому регіоні одночасно і не завжди має відношення саме до нашої громади. Але будьте уважні, дотримуйтесь правил безпеки та бережіть себе“, – закликав Бакшеєв.

Відео: Микола Бакшеєв