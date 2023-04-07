В городе на Харьковщине с сегодняшнего дня заработала сирена воздушной тревоги
С 7 апреля в городе Первомайский Харьковской области работает сирена воздушной тревоги.
Об этом сообщил мэр города Николай Бакшеев.
«В городе с сегодняшнего дня начинает работать сирена воздушной тревоги. Она включается во всем регионе одновременно и не всегда имеет отношение именно к нашей громаде. Но будьте внимательны, соблюдайте правила безопасности и берегите себя», — призвал Бакшеев.
Видео: Николай Бакшеев
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- • Дата публикации материала: 7 апреля 2023 в 13:04;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "С 7 апреля в городе Первомайский Харьковской области работает сирена воздушной тревоги.".