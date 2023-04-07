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В городе на Харьковщине с сегодняшнего дня заработала сирена воздушной тревоги

Общество 13:04   07.04.2023
Елена Нагорная
В городе на Харьковщине с сегодняшнего дня заработала сирена воздушной тревоги

С 7 апреля в городе Первомайский Харьковской области работает сирена воздушной тревоги.

Об этом сообщил мэр города Николай Бакшеев.

«В городе с сегодняшнего дня начинает работать сирена воздушной тревоги. Она включается во всем регионе одновременно и не всегда имеет отношение именно к нашей громаде. Но будьте внимательны, соблюдайте правила безопасности и берегите себя», — призвал Бакшеев.

Видео: Николай Бакшеев

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Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 7 апреля 2023 в 13:04;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "С 7 апреля в городе Первомайский Харьковской области работает сирена воздушной тревоги.".