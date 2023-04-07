В городе на Харьковщине с сегодняшнего дня заработала сирена воздушной тревоги

С 7 апреля в городе Первомайский Харьковской области работает сирена воздушной тревоги.

Об этом сообщил мэр города Николай Бакшеев.

«В городе с сегодняшнего дня начинает работать сирена воздушной тревоги. Она включается во всем регионе одновременно и не всегда имеет отношение именно к нашей громаде. Но будьте внимательны, соблюдайте правила безопасности и берегите себя», — призвал Бакшеев.

Видео: Николай Бакшеев