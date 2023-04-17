Добкін відслужив великодню службу та заявив, що у всіх храмах моляться за ЗСУ
Ексмер Харкова Михайло Добкін, який став дияконом УПЦ, на Великдень потрапив до об’єктива пильних віруючих. Автор відео запропонував Добкіну передати побажання воїнам ЗСУ на передовій.
“Щоб Господь зберігав і приніс перемогу нашій багатостраждальній країні, богобережній Україні. Щоб усі повернулися живими та щасливими від того, що вони роблять для людей. За них моляться у кожному храмі – православному та не лише православному по всій країні”, – відреагував на прохання. Добкін.
Відео розповсюдили харківські пабліки.
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Служив диякон Добкін у храмі, пошкодженому російськими обстрілами. На фоні – одна зі стін, посічених уламками. За інформацією пабліків, це храм святої благовірної цариці Тамари на П’ятихатках у Харкові.
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- • Дата публікації матеріалу: 17 Квітня 2023 в 10:38;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ексмер Харкова Михайло Добкін, який став дияконом УПЦ, на Великдень потрапив до об’єктива пильних віруючих. Автор відео запропонував Добкіну передати побажання воїнам ЗСУ на передовій".