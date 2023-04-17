Добкин отслужил пасхальную службу и заявил, что во всех храмах молятся за ВСУ
Фото: кадр из видео
Экс-мэр Харькова Михаил Добкин, ставший диаконом УПЦ, на Пасху попал в объектив бдительных верующих. Автор видео предложил Добкину передать пожелания воинам ВСУ на передовой.
«Чтобы Господь хранил и принес победу нашей многострадальной стране, богохранимой Украине. Чтобы все вернулись живыми и счастливыми от того, что они делают для людей. За них молятся в каждом храме — православном и не только православном по всей стране», — отреагировал на просьбу Добкин.
Видео распространили харьковские паблики.
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Служил диакон Добкин в храме, поврежденном российскими обстрелами. На фоне — одна из стен, изрешеченных осколками. По информации пабликов, это храм святой благоверной царицы Тамары на Пятихатках в Харькове.
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- • Дата публикации материала: 17 апреля 2023 в 10:38;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Экс-мэр Харькова Михаил Добкин, ставший диаконом УПЦ, на Пасху попал в объектив бдительных верующих. Автор видео предложил Добкину передать пожелания воинам ВСУ на передовой".