Добкин отслужил пасхальную службу и заявил, что во всех храмах молятся за ВСУ

Экс-мэр Харькова Михаил Добкин, ставший диаконом УПЦ, на Пасху попал в объектив бдительных верующих. Автор видео предложил Добкину передать пожелания воинам ВСУ на передовой.

«Чтобы Господь хранил и принес победу нашей многострадальной стране, богохранимой Украине. Чтобы все вернулись живыми и счастливыми от того, что они делают для людей. За них молятся в каждом храме — православном и не только православном по всей стране», — отреагировал на просьбу Добкин.

Видео распространили харьковские паблики.

Служил диакон Добкин в храме, поврежденном российскими обстрелами. На фоне — одна из стен, изрешеченных осколками. По информации пабликов, это храм святой благоверной царицы Тамары на Пятихатках в Харькове.