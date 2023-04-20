“Ми розійшлися більше року тому” – дружина Ярославського зробила заяву

Дружина харківського бізнесмена Олександра Ярославського Марина повідомила про розлучення з чоловіком після 16 років спільного життя.

Таку заяву Марина Ярославська зробила у сторіз у своєму акаунті в інстаграмі.

“16 років життя, стільки всього пройдено разом. Наші життєві шляхи розійшлися, ми розійшлися більше року тому. Складно говорити про такі речі, але я думаю, настав час про це сказати”, – написала дружина Ярославського.

Цей текст вона розмістила на спільному із Ярославським чорно-білому фото.

Нагадаємо, напередодні повномасштабного вторгнення РФ в Україну Олександр Ярославський став фігурантом гучної справи про смертельну ДТП під Харковом. Вночі 10 лютого на трасі Чугуїв – Мартове автомобіль з кортежу Ярославського на смерть збив чоловіка. Водій втік з місця ДТП. А сам Ярославський наступного дня вилетів до Лондона. У коментарі МГ “Об’єктив” Ярославський заявив, що в ніч ДТП спав удома і про подію дізнався лише вранці. Пізніше в скоєнні ДТП зізнався водій компанії Ярославського DCH. Однак міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський заявив про спробу сфальшувати справу. Ярославського закликали повернутися до України та співпрацювати зі слідством. За даними ЗМІ,кордон він все ж таки перетнув – у липні. Паралельно почало з’являтися дедалі більше негативних повідомлень про стан бізнесу Ярославського. Зокрема, “Економічна правда” інформувала, що компанії бізнесмена не сплатили 20 млн грн податків. Спортивні журналісти, а за ними – й футбольні фанати підтвердили, що Ярославський припинив фінансувати харківський ФК “Металіст“, який обіцяв відродити. Також за минулий рік бізнесмен “уславився” історією з продажем яхти для допомоги Харкову, який постраждав від війни. Продати обіцяв, але, за останніми даними, не зробив цього.