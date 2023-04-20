«Мы расстались больше года назад» — жена Ярославского сделала заявление

Жена харьковского бизнесмена Александра Ярославского Марина сообщила о расставании с мужем после 16 лет совместной жизни.

Такое заявление Марина Ярославская сделала в сториз в своем аккаунте Insagram.

«16 лет жизни, столько всего пройдено вместе. Наши жизненные пути разошлись, мы расстались больше года назад. Сложно говорить о таких вещах, но я думаю, пришло время об этом сказать», — написала жена Ярославского.

Этот текст она разместила на совместном с Ярославским черно-белом фото.

Напомним, накануне полномасштабного вторжения РФ в Украину Александр Ярославский стал фигурантом громкого дела о смертельном ДТП под Харьковом. Ночью 10 февраля на трассе Чугуев – Мартовое автомобиль из кортежа Ярославского насмерть сбил мужчину. Водитель скрылся с места ДТП. А сам Ярославский на следующий день вылетел в Лондон. В комментарии МГ «Объектив» сам Ярославский заявил, что в ночь ДТП спал дома и о происшествии узнал только утром. Позже в совершении ДТП признался водитель компании Ярославского DCH. Однако Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский заявил о попытке сфальсифицировать дело. Ярославского призывали вернуться в Украину и сотрудничать со следствием. По данным СМИ, границу он все же пересек — в июле. Параллельно стало появляться все больше негативных сообщений о состоянии бизнеса Ярославского. В частности «Экономическая правда» информировала, что компании бизнесмена не уплатили 20 млн грн налогов. Спортивные журналисты, а следом за ними — и футбольные фанаты подтвердили, что Ярославский прекратил финансировать харьковский ФК «Металлист«, который обещал возродить. Также за минувший год бизнесмен «прославился» историей с продажей яхты для помощи пострадавшему от войны Харькову. Продать обещал, но, по последним данным, не сделал этого.