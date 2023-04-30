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У Харкові чутно вибухи: сапери розміновують ділянку біля Північної Салтівки

Події 14:51   30.04.2023
Оксана Якушко
У Харкові чутно вибухи: сапери розміновують ділянку біля Північної Салтівки

Сапери проведуть підрив вибухонебезпечного предмета у Харкові, повідомляє «Суспільне Харків» із посиланням на директора обласного департаменту цивільного захисту Івана Сокола.

“О 14:45 між Північною Салтівкою та кільцевою дорогою фахівці Управління вибухотехнічної служби Нацполіції здійснять контрольований підрив РПГ-18”, – сказав він.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 30 Квітня 2023 в 14:51;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Сапери проведуть підрив вибухонебезпечного предмета у Харкові, повідомляє «Суспільне Харків» із посиланням на директора обласного департаменту цивільного захисту Івана Сокола.".