У Харкові чутно вибухи: сапери розміновують ділянку біля Північної Салтівки

Сапери проведуть підрив вибухонебезпечного предмета у Харкові, повідомляє «Суспільне Харків» із посиланням на директора обласного департаменту цивільного захисту Івана Сокола.

“О 14:45 між Північною Салтівкою та кільцевою дорогою фахівці Управління вибухотехнічної служби Нацполіції здійснять контрольований підрив РПГ-18”, – сказав він.