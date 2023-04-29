На Харківщині чоловік підірвався на міні у своєму дворі
Фото: Олена Нагорна
Про НП на Харківщині повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.
“Сьогодні у с. Вірнопілля Ізюмського району у власному подвір‘ї на невідомому вибуховому пристрої підірвався 30-річний чоловік. Госпіталізований у стані середньої тяжкості”, – написав Синєгубов у телеграмі.
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Раніше стало відомо, що на Харківщині, підірвавшись на міні, загинули троє воїнів тероборони. Трагедія сталася в районі Козачої Лопані – біля кордону з РФ.
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- • Дата публікації матеріалу: 29 Квітня 2023 в 14:53;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про НП на Харківщині повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов".