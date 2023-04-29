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На Харківщині чоловік підірвався на міні у своєму дворі

Події 14:53   29.04.2023
Оксана Горун
На Харківщині чоловік підірвався на міні у своєму дворі Фото: Олена Нагорна

Про НП на Харківщині повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

“Сьогодні у с. Вірнопілля Ізюмського району у власному подвір‘ї на невідомому вибуховому пристрої підірвався 30-річний чоловік. Госпіталізований у стані середньої тяжкості”, – написав Синєгубов у телеграмі.

  • Читайте також: У поліції уточнили причини загибелі енергетика на Харківшині: ворожа міна

    • Раніше стало відомо, що на Харківщині, підірвавшись на міні, загинули троє воїнів тероборони. Трагедія сталася в районі Козачої Лопані – біля кордону з РФ.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 29 Квітня 2023 в 14:53;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про НП на Харківщині повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов".