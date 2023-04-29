На Харківщині чоловік підірвався на міні у своєму дворі

Про НП на Харківщині повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

“Сьогодні у с. Вірнопілля Ізюмського району у власному подвір‘ї на невідомому вибуховому пристрої підірвався 30-річний чоловік. Госпіталізований у стані середньої тяжкості”, – написав Синєгубов у телеграмі.

Раніше стало відомо, що на Харківщині, підірвавшись на міні, загинули троє воїнів тероборони. Трагедія сталася в районі Козачої Лопані – біля кордону з РФ.