На Харьковщине мужчина подорвался на мине в своем дворе

О ЧП на Харьковщине сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

«Сегодня в с. Вернополье Изюмского района в собственном подворье на неизвестном взрывном устройстве подорвался 30-летний мужчина. Госпитализирован в состоянии средней тяжести», — написал Синегубов в telegram.

Ранее стало известно, что в Харьковской области, подорвавшись на мине, погибли трое воинов теробороны. Трагедия случилась в районе Казачьей Лопани — у границы с РФ.