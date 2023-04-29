На Харьковщине мужчина подорвался на мине в своем дворе
Фото: Елена Нагорная
О ЧП на Харьковщине сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.
«Сегодня в с. Вернополье Изюмского района в собственном подворье на неизвестном взрывном устройстве подорвался 30-летний мужчина. Госпитализирован в состоянии средней тяжести», — написал Синегубов в telegram.
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Ранее стало известно, что в Харьковской области, подорвавшись на мине, погибли трое воинов теробороны. Трагедия случилась в районе Казачьей Лопани — у границы с РФ.
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- • Дата публикации материала: 29 апреля 2023 в 14:53;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О ЧП на Харьковщине сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов".