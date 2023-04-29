Live
  • Суббота 29.04.2023
    • Харьков
  •   +9°С
  • USD 36.57
  • EUR 40.35
    • 🟢

На Харьковщине мужчина подорвался на мине в своем дворе

Происшествия 14:53   29.04.2023
Оксана Горун
На Харьковщине мужчина подорвался на мине в своем дворе Фото: Елена Нагорная

О ЧП на Харьковщине сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

«Сегодня в с. Вернополье Изюмского района в собственном подворье на неизвестном взрывном устройстве подорвался 30-летний мужчина. Госпитализирован в состоянии средней тяжести», — написал Синегубов в telegram.

  • Читайте также: В полиции уточнили причины гибели энергетика на Харьковщине: вражеская мина

    • Ранее стало известно, что в Харьковской области, подорвавшись на мине, погибли трое воинов теробороны. Трагедия случилась в районе Казачьей Лопани — у границы с РФ.

    Автор: Оксана Горун

    Новости по теме:

    13:00
    Трое воинов ТрО погибли на Харьковщине, подорвавшись на мине
    12:01
    Синегубов показал позиции харьковской 92 ОМБр на Донбассе (фото)
    08:48
    Синегубов сообщил о сутках на Харьковщине: обошлось без пострадавших
    08:33
    Синегубов сообщил о последствиях обстрелов Харьковщины: есть разрушения
    18:38
    В полиции уточнили причины гибели энергетика на Харьковщине: вражеская мина

  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «На Харьковщине мужчина подорвался на мине в своем дворе»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 29 апреля 2023 в 14:53;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О ЧП на Харьковщине сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов".