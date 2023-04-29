Трое воинов ТрО погибли на Харьковщине, подорвавшись на мине
О смерти земляков сообщили в Красноградской райадминистрации и telegram Красноградской территориальной громады. Трагедия случилась на Харьковщине.
«С грустью сообщаем о гибели трех военных из Красноградской отдельной бригады ТрО. Во время выполнения боевого задания по защите территориальной целостности Родины, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии российской федерации против Украины, защищая границы Харьковщины, погибли: Виталий Рохман – старший сержант (Красноградская громада). Вадим Янчук – лейтенант (Винничина). Руслан Дуль – старший солдат (Красноградская громада)», — проинформировали на странице Красноградской РГА в facebook.
В telegram Красноградской территориальной громады уточнили, что случилось с погибшими земляками.
По информации громады, воины погибли 27 апреля в районе Казачьей Лопани — от полученных осколочных ранений в результате подрыва мины.
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О дате, времени и месте прощания с погибшими сообщат дополнительно.
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- • Дата публикации материала: 29 апреля 2023 в 13:00;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О смерти земляков сообщили в Красноградской райадминистрации и telegram Красноградской территориальной громады. Трагедия случилась на Харьковщине".