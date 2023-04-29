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Троє воїнів ТрО загинули на Харківщині, підірвавшись на міні

Події 13:00   29.04.2023
Оксана Горун
Троє воїнів ТрО загинули на Харківщині, підірвавшись на міні

Про смерть земляків повідомили у Красноградській райадміністрації та телеграмі Красноградської територіальної громади. Трагедія сталася на Харківщині.

З сумом повідомляємо про загибель трьох військових з Красноградського об ТрО. Під час виконання бойового завдання із захисту територіальної цілісності Батьківщини, відсічі та стримування збройної агресії російської федерації проти України, боронячи кордони Харківщини загинули: Віталій Рохман – старший сержант (Красноградська громада). Вадим Янчук – лейтенант (Вінниччина). Руслан Дуль – старший солдат (Красноградська громада)“, – поінформували на сторінці Красноградської РДА у фейсбуці.

У телеграмі Красноградської територіальної громади уточнили, що сталося із загиблими земляками.

За інформацією громади, воїни загинули 27 квітня в районі Козачої Лопані – від отриманих осколкових поранень внаслідок підриву міни.

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Про дату, час і місце прощання із загиблими повідомлять додатково.

Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 29 Квітня 2023 в 13:00;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про смерть земляків повідомили у Красноградській райадміністрації та телеграмі Красноградської територіальної громади. Трагедія сталася на Харківщині".