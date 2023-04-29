Троє воїнів ТрО загинули на Харківщині, підірвавшись на міні

Про смерть земляків повідомили у Красноградській райадміністрації та телеграмі Красноградської територіальної громади. Трагедія сталася на Харківщині.

“З сумом повідомляємо про загибель трьох військових з Красноградського об ТрО. Під час виконання бойового завдання із захисту територіальної цілісності Батьківщини, відсічі та стримування збройної агресії російської федерації проти України, боронячи кордони Харківщини загинули: Віталій Рохман – старший сержант (Красноградська громада). Вадим Янчук – лейтенант (Вінниччина). Руслан Дуль – старший солдат (Красноградська громада)“, – поінформували на сторінці Красноградської РДА у фейсбуці.

У телеграмі Красноградської територіальної громади уточнили, що сталося із загиблими земляками.

За інформацією громади, воїни загинули 27 квітня в районі Козачої Лопані – від отриманих осколкових поранень внаслідок підриву міни.

Про дату, час і місце прощання із загиблими повідомлять додатково.