В Харькове слышны взрывы: саперы разминируют участок у Северной Салтовки

Саперы проведут подрыв взрывоопасного предмета в Харькове, сообщает «Суспільне Харків» со ссылкой на директора областного департамента гражданской защиты Ивана Сокола.

«В 14:45 между Северной Салтовкой и кольцевой дорогой специалисты Управления взрывотехнической службы Нацполиции осуществят контролируемый подрыв РПГ-18», — сказал он.

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