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В Харькове слышны взрывы: саперы разминируют участок у Северной Салтовки

Происшествия 14:51   30.04.2023
Оксана Якушко
В Харькове слышны взрывы: саперы разминируют участок у Северной Салтовки

Саперы проведут подрыв взрывоопасного предмета в Харькове, сообщает «Суспільне Харків» со ссылкой на директора областного департамента гражданской защиты Ивана Сокола.

«В 14:45 между Северной Салтовкой и кольцевой дорогой специалисты Управления взрывотехнической службы Нацполиции осуществят контролируемый подрыв РПГ-18», — сказал он.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 30 апреля 2023 в 14:51;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Саперы проведут подрыв взрывоопасного предмета в Харькове, сообщает «Суспільне Харків» со ссылкой на директора областного департамента гражданской защиты Ивана Сокола.".