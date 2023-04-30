В Харькове слышны взрывы: саперы разминируют участок у Северной Салтовки
Саперы проведут подрыв взрывоопасного предмета в Харькове, сообщает «Суспільне Харків» со ссылкой на директора областного департамента гражданской защиты Ивана Сокола.
«В 14:45 между Северной Салтовкой и кольцевой дорогой специалисты Управления взрывотехнической службы Нацполиции осуществят контролируемый подрыв РПГ-18», — сказал он.
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- • Дата публикации материала: 30 апреля 2023 в 14:51;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Саперы проведут подрыв взрывоопасного предмета в Харькове, сообщает «Суспільне Харків» со ссылкой на директора областного департамента гражданской защиты Ивана Сокола.".