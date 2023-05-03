“Десь хайп, десь скандал” – Зеленський розповів про документи Пентагону

В інтерв’ю The Washington Post Президент України Володимир Зеленський відповів на низку питань щодо витоку документів Пентагону та його впливу на взаємини України зі США.

Зеленський повідомив, що дізнався про витік документів Пентагону, як і всі — з новин.

“Я не отримував інформацію ні від Білого дому, ні від Пентагону заздалегідь, – зазначив Президент. – У нас не було такої інформації. Особисто у мене не було. Це безперечно погана історія”.

Володимир Зеленський дипломатично оцінив наслідки витоку фразою “нам це не вигідно”, а також зазначив: “Це невигідно для репутації Білого дому, і я вважаю, що це невигідно для репутації Сполучених Штатів”.

Авторка матеріалу, що вийшов за підсумками понеділкового інтерв’ю Зеленського у The Washington Post, зазначила, що витік документів викликав тертя між Україною та Сполученими Штатами.

“Нездатність Вашингтона захистити конфіденційну інформацію може призвести до того, що Київ буде ділитися меншим обсягом розвідданих зі Сполученими Штатами, як приватно вказали деякі українські офіційні особи. Але деякі викриття в документах походять від радіотехнічної розвідки та вказують на те, що Сполучені Штати шпигують за високопоставленими українськими чиновниками, включаючи Зеленського”, – зазначила авторка публікації.

Сам Президент України різких оцінок подій не дав, пояснивши, що не може дозволити собі певних висловів, щоб не ризикувати державою.

“Там, де я можу говорити відверто, я це роблю. Але є високі ризики, – сказав Зеленський. – Якби це була моя війна проти Путіна, і нас було двоє на полі бою, я сказав би всім, що я про них думаю. Але тут історія трохи інша. Ми всі несемо відповідальність”.

Користуючись темою розмови, Президент нагадав, як у США опублікували його телефонну розмову із колишнім президентом цієї країни Дональдом Трампом.

“Ви пам’ятаєте, чим закінчилася наша розмова з Трампом? Вони надрукували це. Ну, якщо чесно, я і на це не давав дозволу”, – наголосив Володимир Зеленський.

Що стосується інформації, що міститься в “злитих” документах, то Зеленський в принципі відмовився коментувати її правдивість. Він пояснив: будь-яка відповідь на таке питання дозволить зробити висновки щодо справжності документів. При цьому Зеленський оцінив самі наслідки публікації: “Десь хайп, десь скандал. Усе, що так чи інакше наперед інформує нашого ворога, для нас однозначно мінус. Я не бачу тут жодних переваг”.