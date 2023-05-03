«Где-то хайп, где-то скандал» — Зеленский рассказал о документах Пентагона

В интервью The Washington Post Президент Украины Владимир Зеленский ответил на ряд вопросов, касающихся утечки документов Пентагона и ее влияния на взаимоотношения Украины с США.

Зеленский сообщил, что узнал об утечке документов Пентагона, как и все, — из новостей.

«Я не получал информацию ни от Белого дома, ни от Пентагона заранее, — отметил Президент. — У нас не было такой информации. Лично у меня не было. Это определенно плохая история».

Владимир Зеленский дипломатично оценил последствия утечки фразой «нам это не выгодно», а также отметил: «Это невыгодно для репутации Белого дома, и я считаю, что это невыгодно для репутации Соединенных Штатов».

Автор материала, вышедшего по итогам понедельничного интервью Зеленского в The Washington Post, отметила, что утечка документов вызвала трения между Украиной и Соединенными Штатами.

«Неспособность Вашингтона защитить конфиденциальную информацию может привести к тому, что Киев будет делиться меньшим объемом разведданных с Соединенными Штатами, как в частном порядке указали некоторые украинские официальные лица. Но некоторые разоблачения в документах исходят от радиотехнической разведки и указывают на то, что Соединенные Штаты шпионят за высокопоставленными украинскими чиновниками, включая Зеленского», — отметила автор публикации.

Сам Президент Украины резких оценок событиям не дал, пояснив, что не может позволить себе определенные высказывания, чтобы не рисковать государством.

«Там, где я могу говорить откровенно, я это делаю. Но есть высокие риски, — сказал Зеленский. — Если бы это была моя война против Путина, и нас было двое на поле боя, я бы сказал всем, что я о них думаю. Но здесь история немного другая. Мы все несем ответственность».

Пользуясь темой разговора, Президент напомнил, как в США опубликовали его телефонный разговор с прежним президентом этой страны Дональдом Трампом.

«Вы помните, чем закончился наш разговор с Трампом? Они напечатали это. Ну, если честно, я и на это не давал разрешения», — подчеркнул Владимир Зеленский.

Что касается самой содержащейся в «слитых» документах информации, то Зеленский в принципе отказался комментировать ее достоверность. Он пояснил: любой ответ на такой вопрос позволит сделать выводы о подлинности документов. При этом Зеленский оценил сами последствия публикации: «Где-то хайп, где-то скандал. Все, что так или иначе заранее информирует нашего врага, для нас однозначно минус. Я не вижу здесь никаких преимуществ».