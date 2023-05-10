Вилучили цілий арсенал: на Харківщині батько з сином незаконно продавали зброю
На Харківщині 47-річний батько з 28-річним сином налагодили схему продажу зброї та боєприпасів. До злочинної діяльності чоловіки залучили ще чотирьох громадян, двоє з яких з Київщини та Полтавщини, які поштою відправляли замовлення «клієнтам» по всій Україні.
Про це повідомляє Національна поліція України. За даними правоохоронців, чоловіки продали великокаліберний кулемет, понад півтори тисячі патронів, автомати АКМС-74, протитанкові та підствольний гранатомети, гранати Ф-1.
Вдома, в автомобілях, в гаражах зловмисників правоохоронці виявили та вилучили гвинтівки, карабін, мисливські рушниці, близько 2 тисяч патронів, комплектуючі до зброї, додали у Харківській обласній прокуратурі.
До схеми батько з сином залучили 28-річного знайомого з Харківщини, 58-річного мешканця Борисполя, 56-річного жителя Полтави та 49-річного друга родини. Останній допомагав зберігати та відправляти зброю. Вдома у нього, а також на подвір’ї сусідів, які вже давно не живуть у будинку, вилучено ручний протитанковий вогнемет «Джміль», металеві частини до кулеметів та деталі, ножі, понад 1800 патронів, гранати та інше.
У мешканців Борисполя та Полтави також вилучили склад зброї та боєприпасів, зазначили в прокуратурі.
Загалом правоохоронці провели понад 30 обшуків по різних областях України.
Всіх зловмисників затримано. П’ятеро підозрюваних наразі перебувають у СІЗО. Шостому зловмиснику суд обрав домашній арешт.
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- • Дата публікації матеріалу: 10 Травня 2023 в 15:11;
Кореспондент Виктория Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині 47-річний батько з 28-річним сином налагодили схему продажу зброї та боєприпасів. До злочинної діяльності чоловіки залучили ще чотирьох громадян, двоє з яких з Київщини та Полтавщини, які поштою відправляли замовлення «клієнтам» по всій Україні.".