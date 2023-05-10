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Изъяли целый арсенал: на Харьковщине отец с сыном незаконно продавали оружие

Общество 15:11   10.05.2023
Виктория Яковенко
Изъяли целый арсенал: на Харьковщине отец с сыном незаконно продавали оружие Фото: Харьковская областная прокуратура

На Харьковщине 47-летний отец с 28-летним сыном наладили схему продажи оружия и боеприпасов. К преступной деятельности мужчины привлекли еще четырех граждан, двое из которых с Киевщины и Полтавщины, которые по почте отправляли заказ клиентам по всей Украине.

Об этом сообщили в Национальной полиции Украины. По данным правоохранителей, мужчины продали крупнокалиберный пулемет, более полутора тысяч патронов, автоматы АКМС-74, противотанковые и подствольные гранатометы, гранаты Ф-1.

Дома, в автомобилях, в гаражах злоумышленников правоохранители обнаружили и изъяли винтовки, карабин, охотничьи ружья, около 2 тысяч патронов, добавили в Харьковской областной прокуратуре.

К схеме отец с сыном привлекли 28-летнего знакомого с Харьковщины, 58-летнего жителя Борисполя, 56-летнего жителя Полтавы и 49-летнего друга семьи. Последний помогал хранить и отправлять оружие. Дома у него, а также во дворе соседей, которые уже давно не живут в доме нашли ручной противотанковый огнемет «Шмель», металлические части к пулеметам и детали, ножи, более 1800 патронов, гранаты и прочее.

У жителей Борисполя и Полтавы изъяли арсенал оружия и боеприпасов, отметили в прокуратуре.

Всего правоохранители провели более 30 обысков по разным областям Украины.

Все злоумышленники задержаны. Пятеро подозреваемых находятся в СИЗО. Шестому злоумышленнику суд избрал домашний арест.

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Фото: Харьковская областная прокуратура

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Автор: Виктория Яковенко

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 10 мая 2023 в 15:11;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковщине 47-летний отец с 28-летним сыном наладили схему продажи оружия и боеприпасов. К преступной деятельности мужчины привлекли еще четырех граждан, двое из которых с Киевщины и Полтавщины, которые по почте отправляли заказ клиентам по всей Украине.".