Изъяли целый арсенал: на Харьковщине отец с сыном незаконно продавали оружие

На Харьковщине 47-летний отец с 28-летним сыном наладили схему продажи оружия и боеприпасов. К преступной деятельности мужчины привлекли еще четырех граждан, двое из которых с Киевщины и Полтавщины, которые по почте отправляли заказ клиентам по всей Украине.

Об этом сообщили в Национальной полиции Украины. По данным правоохранителей, мужчины продали крупнокалиберный пулемет, более полутора тысяч патронов, автоматы АКМС-74, противотанковые и подствольные гранатометы, гранаты Ф-1.

Дома, в автомобилях, в гаражах злоумышленников правоохранители обнаружили и изъяли винтовки, карабин, охотничьи ружья, около 2 тысяч патронов, добавили в Харьковской областной прокуратуре.

К схеме отец с сыном привлекли 28-летнего знакомого с Харьковщины, 58-летнего жителя Борисполя, 56-летнего жителя Полтавы и 49-летнего друга семьи. Последний помогал хранить и отправлять оружие. Дома у него, а также во дворе соседей, которые уже давно не живут в доме нашли ручной противотанковый огнемет «Шмель», металлические части к пулеметам и детали, ножи, более 1800 патронов, гранаты и прочее.

У жителей Борисполя и Полтавы изъяли арсенал оружия и боеприпасов, отметили в прокуратуре.

Всего правоохранители провели более 30 обысков по разным областям Украины.

Все злоумышленники задержаны. Пятеро подозреваемых находятся в СИЗО. Шестому злоумышленнику суд избрал домашний арест.