Харків’янин продавав психотропи: коли його обшукували, зімітував непритомність

У Харкові піймали 39-річного чоловіка, який займався розповсюдженням психотропів у Слобідському районі.

За даними Харківської обласної прокуратури, незаконною діяльністю чоловік почав займатися з березня. Підозрюваний, аби підзаробити, підшукував покупців, яким продавав «PVP».

Під час обшуку вдома у харків’янина правоохоронці знайшли згортки з психотропами «PVP», електронні ваги і засоби для фасування.

«Усвідомивши, що його злочинну діяльність викрито, підозрюваний намагався уникнути відповідальності, імітуючи знепритомнення», – розповіли в прокуратурі.

Харків’янину повідомлено про підозру в незаконному збуті особливо небезпечних психотропних речовин, вчиненому повторно (ч. 1, ч. 2 ст. 307 ККУ).

Наразі він перебуває у СІЗО.