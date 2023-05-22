Харків’янин продавав психотропи: коли його обшукували, зімітував непритомність
Фото: Харківська обласна прокуратура
У Харкові піймали 39-річного чоловіка, який займався розповсюдженням психотропів у Слобідському районі.
За даними Харківської обласної прокуратури, незаконною діяльністю чоловік почав займатися з березня. Підозрюваний, аби підзаробити, підшукував покупців, яким продавав «PVP».
Під час обшуку вдома у харків’янина правоохоронці знайшли згортки з психотропами «PVP», електронні ваги і засоби для фасування.
«Усвідомивши, що його злочинну діяльність викрито, підозрюваний намагався уникнути відповідальності, імітуючи знепритомнення», – розповіли в прокуратурі.
Харків’янину повідомлено про підозру в незаконному збуті особливо небезпечних психотропних речовин, вчиненому повторно (ч. 1, ч. 2 ст. 307 ККУ).
Наразі він перебуває у СІЗО.
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- • Дата публікації матеріалу: 22 Травня 2023 в 11:51;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові піймали 39-річного чоловіка, який займався розповсюдженням психотропів у Слобідському районі.".