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Харьковчанин продавал психотропы: когда его обыскивали, сымитировал обморок

Общество 11:51   22.05.2023
Виктория Яковенко
Харьковчанин продавал психотропы: когда его обыскивали, сымитировал обморок Фото: Харьковская областная прокуратура

В Харькове поймали 39-летнего мужчину, который занимался распространением психотропов в Слободском районе.

По данным Харьковской областной прокуратуры, незаконной деятельностью мужчина начал заниматься с марта. Подозреваемый, чтобы подзаработать, подыскивал покупателей, которым продавал PVP.

Во время обыска дома у харьковчанина правоохранители нашли свертки с психотропами «PVP», электронные весы и средства для фасовки.

«Осознав, что его преступная деятельность разоблачена, подозреваемый пытался избежать ответственности, имитируя обморок», — рассказали в прокуратуре.

Харьковчанину сообщили о подозрении в незаконном сбыте особо опасных психотропных веществ, совершенном повторно (ч. 1, ч. 2 ст. 307 УКУ).

Сейчас он находится в СИЗО.

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Фото: Харьковская областная прокуратура

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Автор: Виктория Яковенко

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 22 мая 2023 в 11:51;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове поймали 39-летнего мужчину, который занимался распространением психотропов в Слободском районе.".