Харьковчанин продавал психотропы: когда его обыскивали, сымитировал обморок
Фото: Харьковская областная прокуратура
В Харькове поймали 39-летнего мужчину, который занимался распространением психотропов в Слободском районе.
По данным Харьковской областной прокуратуры, незаконной деятельностью мужчина начал заниматься с марта. Подозреваемый, чтобы подзаработать, подыскивал покупателей, которым продавал PVP.
Во время обыска дома у харьковчанина правоохранители нашли свертки с психотропами «PVP», электронные весы и средства для фасовки.
«Осознав, что его преступная деятельность разоблачена, подозреваемый пытался избежать ответственности, имитируя обморок», — рассказали в прокуратуре.
Харьковчанину сообщили о подозрении в незаконном сбыте особо опасных психотропных веществ, совершенном повторно (ч. 1, ч. 2 ст. 307 УКУ).
Сейчас он находится в СИЗО.
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- • Дата публикации материала: 22 мая 2023 в 11:51;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове поймали 39-летнего мужчину, который занимался распространением психотропов в Слободском районе.".