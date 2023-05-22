Харьковчанин продавал психотропы: когда его обыскивали, сымитировал обморок

В Харькове поймали 39-летнего мужчину, который занимался распространением психотропов в Слободском районе.

По данным Харьковской областной прокуратуры, незаконной деятельностью мужчина начал заниматься с марта. Подозреваемый, чтобы подзаработать, подыскивал покупателей, которым продавал PVP.

Во время обыска дома у харьковчанина правоохранители нашли свертки с психотропами «PVP», электронные весы и средства для фасовки.

«Осознав, что его преступная деятельность разоблачена, подозреваемый пытался избежать ответственности, имитируя обморок», — рассказали в прокуратуре.

Харьковчанину сообщили о подозрении в незаконном сбыте особо опасных психотропных веществ, совершенном повторно (ч. 1, ч. 2 ст. 307 УКУ).

Сейчас он находится в СИЗО.