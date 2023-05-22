Ідентифіковані військові РФ, які керували захопленням територій Харківщини

Харківський антикорупційний центр з’ясував, хто з окупантів із РФ входив до так званого штабу угруповання військ “Балаклія”, яке відповідальне за вбивства та руйнування в Чугуївському та Ізюмському районах Харківщини.

Угрупуванням керував Андрій Рузинський – 52-річний генерал-лейтенант, командувач 11-го армійського корпусу Балтійського флоту. Раніше СБУ в Харківській області вже повідомила його про підозру – заочно. За інформацією ХАЦ, начальником штабу ГВ “Балаклія” з середини квітня до початку травня 2022 року був начальник оперативного відділу 11-го армійського корпусу Балтійського флоту 49-річний полковник Дмитро Жабін.

З початку травня до червня він також був начальником оперативного відділу ГВ “Балаклія”.

“З початку травня до початку липня начальником штабу був – начальник військ протиповітряної оборони 11 армійського корпусу балтійського флоту західного військового округу, 45-річний полковник Моісеєєв Юрій Вікторович. У березні-квітні Моісєєв також був начальником противоповітряної оборони угруповання військ “Балаклія”. У березні-квітні начальником артилерії угруповання військ “Балаклія” був 43-річний полковник Дульщиков Володимир Анатолійович, начальник ракетних військ та артилерії 11 армійського корпусу балтійського флоту західного військового округу. Заступником командувача угруповання військ “Балаклія” по воєнно-політичній роботі у березні травні був 46-річний полковник Кліманов Миколай Георгійович“, – перерахували імена загарбників у ХАЦ.

Також ідентифіковані такі російські окупанти:

🔹 заступник командувача угрупуванням військ “Балаклія” з матеріально-технічного забезпечення у березні-квітні – 43-річний полковник Панасейко Дмитро Леонідович;

🔹 заступник командувача з озброєння, начальник відділення технічного забезпечення угруповання військ “Балаклія” у березні-липні – 38-річний майор Зубов Валерій Володимирович;

🔹начальник розвідки угруповання військ “Балаклія” у квітні-травні – 40-річний підполковник Кислий Микола Миколайович, командир 46-го окремого розвідувального батальйону 11 АК;

🔹 начальник зв’язку угруповання у квітні-липні – полковник Алексєєв Сергій Миколайович;

🔹 заступник начальника штабу зі служби військ та безпеки військової служби угруповання – 45-річний підполковник Берилло Сергій Миколайович;

🔹начальник продовольчої служби угруповання у березні – 32-річний майор Харитонов Кирило Володимирович;

🔹 начальник речової служби угруповання у березні – 40-річний підполковник Цирюльніков Володимир Ігорович;

🔹 начальник інженерної служби угруповання у травні – майор Пшеніцин Іван Станіславович;

🔹 начальник служби захисту державної таємниці угруповання в березні – 38-річний підполковник Добровольський Михайло Леонідович;

🔹начальник служби паливно-мастильних матеріалів угруповання в березні – 33-річний майор Савинцев Олександр Сергійович;

🔹 передовий авіаційний навідник угруповання у березні – 40-річний майор Масльонков Дмитро Валерійович (заступник начальника пункту управління морської авіації та протиповітряної оборони Балтійського флоту).

У тексті підозри, опублікованої Офісом Генпрокурора України, зазначено, що штаб угрупування “Балаклія” відповідальний за бомбардування населених пунктів Харківської області та смерті мирного населення, зокрема дітей.