Идентифицированы военные РФ, руководившие захватом территорий Харьковщины

Харьковский антикоррупционный центр выяснил, кто из оккупантов из РФ входил в так называемый штаб группировки войск «Балаклея», который ответственен за убийства и разрушения в Чугуевском и Изюмском районах Харьковщины.

Группировкой руководил Андрей Рузинский — 52-летний генерал-лейтенант, командующий 11-м армейским корпусом Балтийского флота. Ранее СБУ в Харьковской области уже сообщила ему о подозрении — заочно. По информации ХАЦ, начальником штаба ГВ «Балаклея» с середины апреля по начало мая 2022 года был начальник оперативного отдела 11-го армейского корпуса Балтийского флота 49-летний полковник Дмитрий Жабин.

С начала мая по июнь он также был начальником оперативного отдела ГВ «Балаклея».

«С начала мая до начала июля начальником штаба был начальник войск противовоздушной обороны 11 армейского корпуса балтийского флота западного военного округа, 45-летний полковник Моисеев Юрий Викторович. В марте-апреле Моисеев также был начальником противовоздушной обороны группировки войск «Балаклея». В марте-апреле начальником артиллерии группировки войск Балаклея был 43-летний полковник Дульщиков Владимир Анатольевич, начальник ракетных войск и артиллерии 11 армейского корпуса балтийского флота западного военного округа. Заместителем командующего группировкой войск «Балаклия» по военно-политической работе в марте — мае был 46-летний полковник Климанов Николай Георгиевич», — перечислили имена захватчиков в ХАЦ.

Также идентифицированы следующие российские оккупанты:

🔹 заместитель командующего группировкой войск «Балаклея» по материально-техническому обеспечению в марте-апреле — 43-летний полковник Панасейко Дмитрий Леонидович;

🔹 заместитель командующего по вооружению, начальник отделения технического обеспечения группировки войск «Балаклея» в марте-июле — 38-летний майор Зубов Валерий Владимирович;

🔹начальник разведки группировки войск Балаклея в апреле-мае — 40-летний подполковник Кислый Николай Николаевич, командир 46-го отдельного разведывательного батальона 11 АК;

🔹 начальник связи группировки в апреле-июле — полковник Алексеев Сергей Николаевич;

🔹 заместитель начальника штаба по службе войск и безопасности военной службы группировки — 45-летний подполковник Берилло Сергей Николаевич;

🔹начальник продовольственной службы группировки в марте — 32-летний майор Харитонов Кирилл Владимирович;

🔹 начальник вещевой службы группировки в марте — 40-летний подполковник Цирюльников Владимир Игоревич;

🔹 начальник инженерной службы группировки в мае — майор Пшеницын Иван Станиславович;

🔹 начальник службы защиты государственной тайны группировки в марте — 38-летний подполковник Добровольский Михаил Леонидович;

🔹начальник службы горюче-смазочных материалов группировки в марте — 33-летний майор Савинцев Александр Сергеевич;

🔹 передовой авиационный наводчик группировки в марте — 40-летний майор Масленков Дмитрий Валерьевич (заместитель начальника пункта управления морской авиации и противовоздушной обороны Балтийского флота).

В тексте подозрения, опубликованного Офисом Генпрокурора Украины, указано, что штаб группировки «Балаклея» ответственный за бомбардировку населенных пунктов Харьковской области и смерти мирного населения, в том числе детей.