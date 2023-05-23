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Харків’яни чують потужні вибухи в передмісті – Терехов про поточну обстановку

Суспільство 19:18   23.05.2023
Олена Нагорна
Харків’яни чують потужні вибухи в передмісті – Терехов про поточну обстановку

Мер Харкова Ігор Терехов в етері національного телемарафону розповів про обстановку в місті протягом останнього тижня.

Міський голова констатував, що в Харкові влучань не було.

“Але містяни чують дуже потужні «прильоти» по передмістю Харкова. Що стосується самого міста, то ситуація контрольована, спокійна. Працює електротранспорт, метрополітен, усі торговельні майданчики, супермаркети, аптеки. Крім цього, потроху починає розвиватися бізнес, повертаються люди в місто. Усе в такому, спокійному режимі”, – зазначив Терехов.

Читайте також: У Харкові вже стартувала програма “єВідновлення” – Терехов

Автор: Олена Нагорна

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 23 Травня 2023 в 19:18;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Харкова Ігор Терехов в етері національного телемарафону розповів про обстановку в місті протягом останнього тижня.".