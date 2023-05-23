Харьковчане слышат мощные взрывы в пригороде — Терехов о текущей обстановке

Мэр Харькова Игорь Терехов в эфире национального телемарафона рассказал об обстановке в городе в течение последней недели.

Городской голова констатировал, что в Харькове попаданий не было.

«Но горожане слышат очень мощные «прилеты» по пригороду Харькова. Что касается самого города, то ситуация контролируемая, спокойная. Работает электротранспорт, метрополитен, все торговые площадки, супермаркеты, аптеки. Кроме этого, понемногу начинает развиваться бизнес, возвращаются люди в город. Все в таком, спокойном режиме», — отметил Терехов.