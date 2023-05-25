Ворог намагався наступати на Харківщині, бив ракетами та з авіації – Генштаб

Протягом доби армія РФ вела безуспішні наступальні дії в районі села Масютівка Куп’янського району, завдала авіаударів біля сіл Чайківка та Кислівка, а крім цього обстріляла з мінометів та артилерії щонайменше 16 населених пунктів Харківської області, пише Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00.

Супротивник завдав двох ракетних ударів із ЗРК С-300 по цивільній інфраструктурі села Циркуни, внаслідок чого пошкоджено приватний будинок, повідомляє Генштаб.

Ворог продовжує зосереджувати основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Загалом відбулося 17 бойових зіткнень на зазначених ділянках фронту.

На Слобожанському напрямку загарбники обстріляли населені пункти Стрілеча, Красне, Черкаські Тишки, Лук’янці, Нескучне, Тернова, Вовчанськ, Чугунівка, Хатнє.

На Куп’янському напрямку супротивник не припиняє спроб покращити тактичне положення. Обстрілів зазнали населені пункти Тополі, Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна, Масютівка, Западне та Кислівка.