Враг пытался наступать на Харьковщине, бил ракетами и из авиации — Генштаб
В течение суток армия РФ вела безуспешные наступательные действия в районе села Масютовка Купянского района, нанесла авиаудары возле сел Чайковка и Кисловка, а кроме этого обстреляла из минометов и артиллерии по меньшей мере 16 населенных пунктов Харьковской области, пишет Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.
Противник нанес два ракетных удара из ЗРК С-300 по гражданской инфраструктуре села Циркуны, в результате чего поврежден частный дом, пишет Генштаб.
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Ворог продолжает сосредотачивать основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Всего произошло 17 боевых столкновений на указанных участках фронта.
На Слобожанском направлении захватчики обстреляли населенные пункты Стрелечья, Красное, Черкасские Тишки, Лукьянцы, Нескучное, Терновая, Волчанск, Чугуновка, Хатнее.
На Купянском направлении противник не прекращает попыток улучшить тактическое положение. Обстрелам подверглись населенные пункты Тополи, Фиголевка, Новомлинск, Двуречная, Масютовка, Западное и Кисловка.
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- • Дата публикации материала: 25 мая 2023 в 18:55;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В течение суток армия РФ вела безуспешные наступательные действия в районе села Масютовка Купянского района, нанесла авиаудары возле сел Чайковка и Кисловка, а кроме этого обстреляла из минометов и артиллерии по меньшей мере 16 населенных пунктов Харьковской области, пишет Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.".