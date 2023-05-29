Поліція відкрила кримінальні провадження за фактами обстрілів Харківщини

Через обстріли Харківщини минулої доби поранено двох людей: жінку в Куп’янському районі та чоловіка – в Ізюмському.

“У селі Кучерівка Куп’янського району 73-річна жінка отримала поранення. У селі Петропавлівка та місті Куп’янськ пошкоджені приватні будинки та господарчі споруди”, – підвели підсумки доби у відділі комунікації ГУ Нацполіції у Харківській області.

На всі місця пригод виїжджали слідчо-оперативні групи та вибухотехніки.

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“Слідчими відкрито кримінальні провадження за статтею 438 (“порушення законів та звичаїв війни”) Кримінального кодексу”, — зазначили в поліції.