Полиция открыла уголовные производства по фактам обстрелов Харьковщины

Из-за обстрелов Харьковщины за минувшие сутки ранены два человека: женщина в Купянском районе и мужчина — в Изюмском.

«В результате артиллерийского обстрела села Богуславка Изюмского района травмы получил 49-летний гражданский мужчина, поврежден жилой дом. В селе Кучеровка Купянского района 73-летняя женщина получила ранения. В селе Петропавловка и городе Купянск повреждены частные дома и хозяйственные постройки», — подвели итоги суток в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.

На все места происшествий выезжали следственно-оперативные группы и взрывотехники.

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«Следователями открыты уголовные производства по статье 438 («нарушение законов и обычаев войны») Уголовного кодекса», — отметили в полиции.