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Полиция открыла уголовные производства по фактам обстрелов Харьковщины

Происшествия 10:40   29.05.2023
Оксана Горун
Полиция открыла уголовные производства по фактам обстрелов Харьковщины Фото: ГУНП в Харьковской области

Из-за обстрелов Харьковщины за минувшие сутки ранены два человека: женщина в Купянском районе и мужчина — в Изюмском.

«В результате артиллерийского обстрела села Богуславка Изюмского района травмы получил 49-летний гражданский мужчина, поврежден жилой дом. В селе Кучеровка Купянского района 73-летняя женщина получила ранения. В селе Петропавловка и городе Купянск повреждены частные дома и хозяйственные постройки», — подвели итоги суток в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.

На все места происшествий выезжали следственно-оперативные группы и взрывотехники.

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«Следователями открыты уголовные производства по статье 438 («нарушение законов и обычаев войны») Уголовного кодекса», — отметили в полиции.

Автор: Оксана Горун
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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 29 мая 2023 в 10:40;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Из-за обстрелов Харьковщины за минувшие сутки ранены два человека: женщина в Купянском районе и мужчина — в Изюмском".