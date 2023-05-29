Полиция открыла уголовные производства по фактам обстрелов Харьковщины
Фото: ГУНП в Харьковской области
Из-за обстрелов Харьковщины за минувшие сутки ранены два человека: женщина в Купянском районе и мужчина — в Изюмском.
«В результате артиллерийского обстрела села Богуславка Изюмского района травмы получил 49-летний гражданский мужчина, поврежден жилой дом. В селе Кучеровка Купянского района 73-летняя женщина получила ранения. В селе Петропавловка и городе Купянск повреждены частные дома и хозяйственные постройки», — подвели итоги суток в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.
На все места происшествий выезжали следственно-оперативные группы и взрывотехники.
Читайте также: Синегубов сообщил о двух раненых за сутки на Харьковщине
«Следователями открыты уголовные производства по статье 438 («нарушение законов и обычаев войны») Уголовного кодекса», — отметили в полиции.
Новости по теме:
Вы читали новость: «Полиция открыла уголовные производства по фактам обстрелов Харьковщины»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 29 мая 2023 в 10:40;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Из-за обстрелов Харьковщины за минувшие сутки ранены два человека: женщина в Купянском районе и мужчина — в Изюмском".