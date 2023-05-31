Снаряди для HIMARS і Patriot: Зеленський подякував США за нову допомогу
США нададуть Україні новий пакет військової допомоги на 300 мільйонів доларів, до якого, зокрема, увійдуть зенітно-ракетні комплекси Stinger та Avenger, а також снаряди для РСЗВ HIMARS та ЗРК Patriot.
Як повідомляє пресслужба Міністерства оборони США, пакет допомоги включає:
– додаткові боєприпаси для ЗРК Patriot;
– ракети AIM-7 Sparrow для ППО;
– ЗРК Avenger;
– ЗРК Stinger;
– додаткові боєприпаси для HIMARS;
– 155-мм та 105-мм артилерійські снаряди;
– 105-мм танкові боєприпаси;
– високоточні авіаційні боєприпаси;
– авіаційні ракети Zuni;
– боєприпаси для безпілотників;
– протитанкові комплекси АТ-4;
– понад 30 мільйонів патронів до стрілецької зброї;
– обладнання та системи розмінування;
– підривні боєприпаси для подолання перешкод;
– прилади нічного бачення;
– запчастини, генератори та інше польове обладнання.
Президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні подякував США та особисто президенту Джо Байдену, обом партіям Конгресу й кожному американцю.
“Усім, хто цінує свободу, – за новий оборонний пакет для наших воїнів. Ракети для Patriot, ракети для HIMARS, артилерія та інша дуже необхідна нам зброя. Необхідна саме зараз!” – наголосив глава держави.
Читайте також: Харківським надзвичайникам зробили подарунок колеги зі США (фото, відео)
Новини за темою:
Ви читали новину: «Снаряди для HIMARS і Patriot: Зеленський подякував США за нову допомогу»; з категорії Політика на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 31 Травня 2023 в 23:23;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "США нададуть Україні новий пакет військової допомоги на 300 мільйонів доларів, до якого, зокрема, увійдуть зенітно-ракетні комплекси Stinger та Avenger, а також снаряди для РСЗВ HIMARS та ЗРК Patriot.".