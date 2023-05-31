Снаряди для HIMARS і Patriot: Зеленський подякував США за нову допомогу

США нададуть Україні новий пакет військової допомоги на 300 мільйонів доларів, до якого, зокрема, увійдуть зенітно-ракетні комплекси Stinger та Avenger, а також снаряди для РСЗВ HIMARS та ЗРК Patriot.

Як повідомляє пресслужба Міністерства оборони США, пакет допомоги включає:

– додаткові боєприпаси для ЗРК Patriot;

– ракети AIM-7 Sparrow для ППО;

– ЗРК Avenger;

– ЗРК Stinger;

– додаткові боєприпаси для HIMARS;

– 155-мм та 105-мм артилерійські снаряди;

– 105-мм танкові боєприпаси;

– високоточні авіаційні боєприпаси;

– авіаційні ракети Zuni;

– боєприпаси для безпілотників;

– протитанкові комплекси АТ-4;

– понад 30 мільйонів патронів до стрілецької зброї;

– обладнання та системи розмінування;

– підривні боєприпаси для подолання перешкод;

– прилади нічного бачення;

– запчастини, генератори та інше польове обладнання.

Президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні подякував США та особисто президенту Джо Байдену, обом партіям Конгресу й кожному американцю.

“Усім, хто цінує свободу, – за новий оборонний пакет для наших воїнів. Ракети для Patriot, ракети для HIMARS, артилерія та інша дуже необхідна нам зброя. Необхідна саме зараз!” – наголосив глава держави.