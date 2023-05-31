Снаряды для HIMARS и Patriot: Зеленский поблагодарил США за новую помощь

США предоставят Украине новый пакет военной помощи на 300 миллионов долларов, в который, в частности, войдут зенитно-ракетные комплексы Stinger и Avenger, а также снаряды для РСЗО HIMARS и ЗРК Patriot.

Как сообщает пресс-служба Министерства обороны США, пакет помощи включает:

— дополнительные боеприпасы для ЗРК Patriot;

— ракеты AIM-7 Sparrow для ПВО;

— ЗРК Avenger;

— ЗРК Stinger;

— дополнительные боеприпасы для HIMARS;

— 155-мм и 105-мм артиллерийские снаряды;

— 105-мм танковые боеприпасы;

— высокоточные авиационные боеприпасы;

— авиационные ракеты Zuni;

— боеприпасы для беспилотников;

— противотанковые комплексы АТ-4;

— более 30 миллионов патронов к стрелковому оружию;

— оборудование и системы разминирования;

— подрывные боеприпасы для преодоления препятствий;

— приборы ночного видения;

— запчасти, генераторы и другое полевое оборудование.

Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении поблагодарил США и лично президента Джо Байдена, обе партии Конгресса и каждого американца.

«Всем, кто ценит свободу, — за новый оборонный пакет для наших воинов. Ракеты для Patriot, ракеты для HIMARS, артиллерия и другое очень необходимое нам оружие. Необходимое именно сейчас!» — подчеркнул глава государства.