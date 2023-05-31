Снаряды для HIMARS и Patriot: Зеленский поблагодарил США за новую помощь
США предоставят Украине новый пакет военной помощи на 300 миллионов долларов, в который, в частности, войдут зенитно-ракетные комплексы Stinger и Avenger, а также снаряды для РСЗО HIMARS и ЗРК Patriot.
Как сообщает пресс-служба Министерства обороны США, пакет помощи включает:
— дополнительные боеприпасы для ЗРК Patriot;
— ракеты AIM-7 Sparrow для ПВО;
— ЗРК Avenger;
— ЗРК Stinger;
— дополнительные боеприпасы для HIMARS;
— 155-мм и 105-мм артиллерийские снаряды;
— 105-мм танковые боеприпасы;
— высокоточные авиационные боеприпасы;
— авиационные ракеты Zuni;
— боеприпасы для беспилотников;
— противотанковые комплексы АТ-4;
— более 30 миллионов патронов к стрелковому оружию;
— оборудование и системы разминирования;
— подрывные боеприпасы для преодоления препятствий;
— приборы ночного видения;
— запчасти, генераторы и другое полевое оборудование.
Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении поблагодарил США и лично президента Джо Байдена, обе партии Конгресса и каждого американца.
«Всем, кто ценит свободу, — за новый оборонный пакет для наших воинов. Ракеты для Patriot, ракеты для HIMARS, артиллерия и другое очень необходимое нам оружие. Необходимое именно сейчас!» — подчеркнул глава государства.
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- • Дата публикации материала: 31 мая 2023 в 23:23;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "США предоставят Украине новый пакет военной помощи на 300 миллионов долларов, в который, в частности, войдут зенитно-ракетные комплексы Stinger и Avenger, а также снаряды для РСЗО HIMARS и ЗРК Patriot.".