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«Незабаром дізнаєтеся у чому був задум», – РДК тримає інтригу (відео)

Світ 12:33   02.06.2023
Вікторія Яковенко
«Незабаром дізнаєтеся у чому був задум», – РДК тримає інтригу (відео)

Начальник штабу «Російського добровольчого корпусу» повідомив про їхню поточну діяльність, однак при цьому тримає інтригу.

«РДК рветься вперед. Займаємось дорозвідкою, диверсійною діяльністю. Незабаром, я думаю, наші шановні читачі, слухачі, дізнаються, у чому був задум», – повідомили РДК у своєму Telegram-каналі.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • Категорії: Світ, Суспільство; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 2 Червня 2023 в 12:33;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник штабу «Російського добровольчого корпусу» повідомив про їхню поточну діяльність, однак при цьому тримає інтригу.".