«Незабаром дізнаєтеся у чому був задум», – РДК тримає інтригу (відео)
Начальник штабу «Російського добровольчого корпусу» повідомив про їхню поточну діяльність, однак при цьому тримає інтригу.
«РДК рветься вперед. Займаємось дорозвідкою, диверсійною діяльністю. Незабаром, я думаю, наші шановні читачі, слухачі, дізнаються, у чому був задум», – повідомили РДК у своєму Telegram-каналі.
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- • Дата публікації матеріалу: 2 Червня 2023 в 12:33;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник штабу «Російського добровольчого корпусу» повідомив про їхню поточну діяльність, однак при цьому тримає інтригу.".