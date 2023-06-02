«Незабаром дізнаєтеся у чому був задум», – РДК тримає інтригу (відео)

Начальник штабу «Російського добровольчого корпусу» повідомив про їхню поточну діяльність, однак при цьому тримає інтригу.

«РДК рветься вперед. Займаємось дорозвідкою, диверсійною діяльністю. Незабаром, я думаю, наші шановні читачі, слухачі, дізнаються, у чому був задум», – повідомили РДК у своєму Telegram-каналі.