«Скоро узнаете в чем был замысел», — РДК держит интригу (видео)
Начальник штаба «Русского добровольческого корпуса» сообщил об их текущей деятельности, однако при этом держит интригу.
«РДК рвется вперед. Занимаемся доразведкой, диверсионной деятельностью. Скоро, я думаю, наши уважаемые читатели, слушатели, узнают в чем был замысел», — сообщили РДК в своем Telegram-канале.
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- • Дата публикации материала: 2 июня 2023 в 12:33;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник штаба «Русского добровольческого корпуса» сообщил об их текущей деятельности, однако при этом держит интригу.".