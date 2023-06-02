«Скоро узнаете в чем был замысел», — РДК держит интригу (видео)

Начальник штаба «Русского добровольческого корпуса» сообщил об их текущей деятельности, однако при этом держит интригу.

«РДК рвется вперед. Занимаемся доразведкой, диверсионной деятельностью. Скоро, я думаю, наши уважаемые читатели, слушатели, узнают в чем был замысел», — сообщили РДК в своем Telegram-канале.