Белгородщина. Военные РФ уничтожили машину с двумя своими гражданскими — ЛСР

Легион «Свобода России» заявил о том, что, охотясь на легионеров в Белгородской области, армия РФ ударила по гражданскому авто — «Рено» в районе Новой Таволжанки. Два человека погибли.

«Войска режима, точно также, как и под Грайвороном, не считаются с гражданским населением. Огнем артиллерии накрывают любые точки, где засекают движение легионеров и РДК. Под Таволжанкой противник уничтожил машину «Рено» с гражданскими, приняв ее за машину с нашей диверсионной группой. Минимум двое гражданских погибли, и это прямое следствие непрофессионализма путинской армии», — заявили в telegram легиона «Свобода России».

Позже о погибших сообщил губернатор Белгородской области Гладков, конечно же, обвинив во всем ВСУ.

«Обстреляли участок автодороги в поселке Маслова Пристань Шебекинского округа. Осколки снарядов попали в проезжающие мимо автомобили. В одном из них ехали две женщины, от полученных травм они погибли на месте. Во второй машине есть двое пострадавших. У одного мужчины осколочные ранения грудной клетки, у второго — осколочные ранения нижних конечностей. В тяжелом состоянии они доставлены в городскую больницу №2, вся необходимая медицинская помощь оказывается», — написал Гладков.

Легионеры сообщили, что сейчас идут активные бои на окраинах с. Новая Таволжанка.

«К сожалению, есть раненые легионеры, но свобода добывается кровью. Все раненые уже доставлены в больницу», — сообщили в ЛСР.